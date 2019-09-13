В зиму – с урожаем: ярмарка кузбасских плодовоовощных достижений прошла в Кемеровском районе

Сентябрь — время собирать и подсчитывать урожай. У кузбасских садоводов и огородников-любителей есть даже свой праздник. Отмечают его четвёртый год подряд. В честь торжества устраивают выставку.

Урожай собран. Есть повод водить хороводы и веселиться. Больше двухсот участников из разных уголков Кузбасса приехали в посёлок Металлплощадка Кемеровского района. Причём приехали с полными вёдрами, корзинами и мешками. Всё изобилие — со своих собственных приусадебных участков.

Не просто овощи, фрукты, ягоды, а настоящие экспонаты. Выставка достижений, без преувеличения. Кто сказал, что работа на грядках и в саду скучная и тяжёлая? Участники уверены, что без творчества в садово-огородном искусстве не обойтись.

Гости праздника могли отведать самые свежие фрукты, запастись на зиму овощами и мёдом. А виновники торжества — вооружиться уже к следующему сезону садовым инвентарём и саженцами.

Полезные советы участникам и гостям ярмарки давали специалисты финансовых организаций. Как разумно распорядиться личными средствами, запланировать расходы, обойти риски, выгодно оформить ипотечный кредит? В этих вопросах помогли нескучные «Уроки финансовой грамотности».