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Другие новости 11.09.2019

Алкоголь под запретом: в России сегодня отмечается День трезвости

Он учрежден в стране в 2005 году, и ежегодно 11 сентября всем жителям страны напоминают о том, что расслабляться и развлекаться можно и другими, не приносящими вред здоровью способами.

Он принимает на грудь не 150 граммов, а 180 килограммов… железа. Подходы предпочитает делать не к холодильнику, а к тренажерам. Да и за здоровье он не пьет, а поднимает гири. Строгий план тренировок и питания, духовные практики и собственный бизнес. Сергей Левченко — чемпион Томской области по бодибилдингу. Занимается туризмом, альпинизмом, саморазвитием. И праздник трезвости для него — 365 дней в году уже в течение многих лет.

Сегодня алкоголизм официально признан заболеванием и лечить его — необходимо. Кстати, с прошлого года по стране отмечена положительная динамика. Еще 10 лет назад россияне выпивали около 140 декалитров алкоголя, а в прошлом году — на треть меньше.

В этот день проходят фестивали, флешмобы и акции в поддержку трезвого образа жизни. Необычным способом рассказать о вреде алкоголя решили в южной столице региона. Байкеры, медики и священники проехали на мотоциклах по городу.

Человек привыкает к алкоголю постепенно и незаметно для себя. В этом, по мнению специалистов, коварство заболевания. Склонность людей к употреблению алкоголя связана и с климатическими условиями.

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