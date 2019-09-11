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Другие новости 11.09.2019

К службе готовы: в Кемерове прошел смотр сил и средств ЖКХ

Мероприятие посвящено завершению подготовки к зиме и предстоящему старту отопительного сезона, который начнется 15 сентября. Все службы представили свою техническую базу и специалистов, которые в любое время суток готовы прибыть для устранения чрезвычайных ситуаций как частного характера, так и системных сбоев.

Разная спецодежда, разные опознавательные знаки и оборудование. Но эти подразделения объединяет одна цель — обеспечение контроля жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса. Негласный кодекс чести определяет ход решения любых задач.

Все службы представили свое вооружение в борьбе за погоду в каждом доме. Оснащение оценил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Некоторые образцы боевого оснащения уникальны: созданы по собственным чертежам, схемы которых сложились из потребностей, выработанных многолетней практикой.

Помимо техники, которая помогает в сжатые сроки устранять различные аварии, есть и та, которая помогает эти ситуации предугадать

Смотр сил и средств показал, что все подразделения жилищно-коммунального хозяйства области готовы к любым задачам, а также проделана большая работа, чтобы встреча жителей региона с людьми в касках была сведена к минимуму. 

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