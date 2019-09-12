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Другие новости 12.09.2019

По Кузбассу на лошадях: завершился первый всекузбасский конный крестный ход

Всекузбасский конный переход повторят! Об этом говорят его организаторы и участники. Пока это — в планах. Их, конечно, реализуют уже в следующем году. Сейчас в первую очередь нужно учесть все нюансы только что завершившегося мероприятия.

В то время, когда путешествовать можно и на машине — и комфортнее, и время в пути сокращается — они сели на лошадей. Наездники со всего Кузбасса, а некоторые — из соседних регионов, стартовали в свой первый конный маршрут почти неделю назад.

Одна колонна стартовала из Кемерова, другая из Прокопьевского района. Обе группы на двоих преодолели больше трёхсот километров пути. Шли по сёлам и посёлкам. Наездники с северной стороны прошли Кемеровский, Промышленновский, Ленинск-Кузнецкий районы. В то же время конники южного направления миновали Прокопьевский и Беловский районы. Жили в буквальном смысле слова в полях. Два-три раза в день останавливались на отдых, ночевали в палатках. Уставшие, но счастливые обе колонны встретились 11 сентября в Гурьевском районе.

Но в посёлке Дружба маршрут конного перехода не закончился. Здесь путешественников встретил губернатор. Оттуда участники экспедиции направились в Гавриловку, прямиком к святому источнику. Моросящий дождь — не помеха. Кони пришпорены. Да и идти осталось около 9 километров. На заключительной точке конного маршрута уже развернулось гуляние.

Здесь, в Салаире, подвели итоги конкурса. Самым активным участникам перехода на лошадях вручили денежные сертификаты. Отличившимся клубам «Фортуна», «Кузбасс» и «Ашмарино» — по 200, 300 и 500 тысяч соответственно. Их направят на развитие конноспортивных центров.

Всекузбасский конный переход завершился. Он стал хорошим примером развития туристического направления в Кузбассе. С популярными нынче снегоходным и мотовездеходным он может существовать на равных. Сейчас нужно только разобрать нюансы. Ну, а наездники уже строят планы на следующий поход.

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