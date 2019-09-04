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Другие новости 04.09.2019

Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме

Кузбасс на Русском… острове. Сегодня первый официальный день работы Восточного экономического форума. Делегацию нашего региона возглавляет губернатор Сергей Цивилев. Состоялось заключение нескольких соглашений между правительством Кемеровской области и другими регионами. Также губернатор провёл презентацию выставки «Научно-образовательный центр Кузбасс».

Визитная карточка, бренд нашего региона — научно-образовательный центр «Кузбасс». Сегодня и у кузбасского стенда делегации из разных стран устраивают фотосессии. На то она и мировая цифровая платформа! Наука, образование, промышленность — главные векторы ее работы. Презентацию проекта проводит губернатор Сергей Цивилев.

В прошлом году Кузбасс впервые заявил о себе на Восточном экономическом форуме. Тогда было озвучено: время быть первыми. Задача — стать лидерами не только в добыче угля, но и в других отраслях. Ориентир на экологию. Наша выставка интерактивная, сенсорная и живая. Поют птицы, растет облепиха и камни специально привезенные — с Красной горки. На кузбасском стенде сегодня происходят подписания соглашений с другими регионами. Один из документов — план сотрудничества между нашей областью и Камчаткой.

Здесь же подписан ряд других важных документов. Так, с компанией Ростелеком договорились о социально-экономическом сотрудничестве. Срок соглашения — пять лет. За это время стороны планируют реализовывать инновационные и научно-технические проекты, внедрять новые технологии в здравоохранении и образовании.

Ещё один проект — знаковый и необычный. В павильоне губернатор области, при участии ректора Дальневосточного федерального университета, высадил сибирский кедр. Всего же Кузбасс подарит около 1000 саженцев.

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