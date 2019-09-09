Первая свая забита: в городе Тайга началось строительство новой цифровой школы

780 млн рублей выделено по национальному проекту «Образование» и региональной программы «Современная школа».

Первые шаги к новой школе сделаны. Старое учреждение было построено в 1953 году. За 60 лет школа устарела морально и физически.

В течение 7 лет жители ожидали принятия решения: построят новое здание или нет. В прошлом году губернатор Сергей Цивилев встретился с председателем Правительства Дмитрием Медведевым и подписал соглашение о строительстве в Кузбассе новых цифровых школ в рамках нацпроекта «Образование».

Сейчас в городе работают четыре школы. Дети добираются на уроки на автобусах. В новое образовательное учреждение будут ходить 330 детей. Она будет оснащена современной техникой для учебы и безопасности детей. К тому же школьники будут ходить по теплому переходу в бассейн, который станет первым в городе.

По нацпроекту «Образование» и региональной программе «Современная школа» в Кузбассе к 2021 году построят 8 цифровых школ в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Анжеро-Судженске, Юрге и Тайге. На строительство будет выделено почти 4 млрд. рублей из федерального бюджета и более 330 млн. — из регионального.