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Другие новости 09.09.2019

Договоренности, соглашения, принятые решения: Сергей Цивилев рассказал об итогах участия Кузбасса в ВЭФ 2019

Научный, инвестиционно-привлекательный, индустриальный, аграрный и туристический. С таким Кузбассом познакомились участники Восточного экономического форума 2019. На встрече с журналистами губернатор Сергей Цивилев рассказал о достигнутых регионом в рамках форума договорённостях, подписанных соглашениях и принятых решениях.

Наш регион сумел удивить. В стране и мире теперь знают: Кузбасс — это не только край добычи угля и горнолыжная «Мекка» России. Кузбасс — это ещё и научно-образовательный центр мирового уровня.

В рамках работы НОЦ «Кузбасс» на владивостокском Форуме наша делегация заключила три соглашения с ВУЗами — Томским политехническим, Дальневосточным и Московским автомобильно-дорожным. Цель — подготовка инженеров высокого уровня для ведущих отраслей экономики региона, разработка совместных научных проектов, исследований. А также, в случае с московским ВУЗом, возможность открытия кафедры на базе КузГТУ.

Достоянием теперь уже мировой общественности стал проект «Чистый уголь — зелёный Кузбасс». Никакой пыли, никакого вреда окружающей среде. Такой должна стать промышленность Кузбасса. Решать эту задачу возможно поэтапно. И к этой работе уже приступили. Крупный бизнес, региональные власти, финансовые организации вместе готовы внедрять эффективное горное оборудование, выпускать горно-транспортное и горно-шахтное оборудование по программе импортозамещения. 

Мировой опыт и передовые технологии Кузбасс готов перенимать в том числе и в медицине. В дни Форума кузбасская делегация побывала в Японии. Современные методы работа с пациентами, высокий уровень диагностики и сопровождения на всех этапах лечения, как отметил глава региона, должны внедрять в кузбасских больницах и медицинских центрах.

8 документов о сотрудничестве, больше 30 успешно проведённых деловых встреч и переговоров. Несколько дней сентября во Владивостоке стали урожайными для Кузбасса. Равняться на лучшие мировые практики и выходить в лидеры в различных сферах экономики и жизни — задачи на ближайшую перспективу.

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