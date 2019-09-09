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Другие новости 09.09.2019

ВЭФ 2019 завершился: чем запомнился Кузбасс участникам международного форума

Кузбасс стал единственным Сибирским регионом, представленным на ВЭФ. Восемь с половиной тысяч человек. Из них только 1300 — журналисты со всего мира. Освещали это мероприятие и сотрудники нашей телерадиокомпании.

Деловая программа делегации Кемеровской области включала в себя презентацию проекта НОЦ «Кузбасс», подписание соглашений, встречи с представителями федеральных органов исполнительной власти, руководством институтов, представителями бизнеса. Наш стенд с настоящим мхом, деревьями и сенсорными панелями привлек в том числе и иностранцев. Наука, образование, промышленность — три направления работы цифрового проекта.

Восточный экономический форум — это прежде всего люди. Те, которые садились за стол переговоров. Волонтёры, которые помогали найти нужные корпуса, встречали и провожали, готовили еду и работали на выставках.

Во время работы форума мы поставили эксперимент. Спрашивали у участников, что они знают о Кузбассе.  Большинство собеседников заявляло: у вас добывают уголь. Мы показывали нашу выставку и отвечали: «Кемеровская область — не только промышленный регион».  

Воздух на острове Русский теперь будет и с нотками кедрового аромата. Кузбасс подарил саженцы Дальневосточному федеральному университету. Память о нашем регионе останется на долгие годы. Ещё одна примета: в день посадки кузбасских деревьев на острове Русский пошёл дождь. Значит точно приживутся. Дальний Восток для нашего региона — уже не Дальний, а близкий. 

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