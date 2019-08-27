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День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
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С ветерком: автолюбители оценили качество новой трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий

Участок автомагистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий открыли полторы недели назад, но автолюбители уже успели оценить новое покрытие. Областной День шахтёра проходил в Гурьевском районе, поэтому многие гости ехали на главный шахтерский праздник по новой дороге.

Юг и Север Кузбасса стали ближе. Новая скоростная автомагистраль с разрешенной скоростью 130 километров в час сегодня пользуется большой популярностью среди водителей. Ещё бы! Время в пути по трассе до Ленинск-Кузнецкого составляет 30 минут, тогда как по старой дороге — около полутора часов. Торжественное открытие прошло в середине августа.

Скоростная автомагистраль — это то, о чем мечтали в 1968 году, когда только принимали решение о строительстве дороги, которая бы соединила два крупных города региона – Кемерово и Новокузнецк. Кстати, дорогу до южной столицы обновят уже в следующем году. В приоритете качество и безопасность.

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