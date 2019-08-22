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День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
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Другие новости 22.08.2019

В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра

В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра

Прямой эфир на телеканалах СТС-Кузбасс, Кузбасс 24, официальном сайте и во всех социальных сетях начнётся в 10 часов утра.

День шахтёра отпразднуют в стиле 50-ых. Один из старейших районов региона — Гурьевский, уже готов к встрече гостей. Удивит, в первую очередь, своим преображением. Местные жители уже успели оценить изменения по достоинству.

Основные события развернутся в парке имени Дмитрия Попова, рудознатца и основателя города. На площади будет работать танцплощадка, играть оркестр. Выставка ретро машин, парад горных профессий, церемония чествования молодожёнов и многое другое.


Но не только видеорядом с мест торжеств будет наполнена праздничная трансляция. Мы подготовили к эфиру много интересной информации. Расскажем, как изменился Гурьевск и Салаир. В чем тайна местной достопримечательности — дома купца Ермолаева. В прямом эфире ведущие пообщаются с виновниками торжества. Встречаемся 23 августа в 10:00, на Первом Губернском.

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