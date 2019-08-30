В новый учебный год – здоровыми: кемеровские школьники прошли медицинское обследование перед началом занятий

В детской поликлинике Кировского района Кемерова организовали дополнительную диспансеризацию для школьников, которые не прошли её ранее по каким-либо причинам. Обследование у врачей прошли также воспитанники детского дома и спецшколы.

Специалисты детской поликлиники обследовали около 30 ребятишек. Собрали всех в одном месте. Невропатолог, офтальмолог, хирург, ортопед — дети получили все медицинские документы, которые необходимы в школе. А для тех, кто не может самостоятельно добраться до больницы, организовали транспорт.

Маленькие пациенты и их мамы отмечают, медицинский осмотр прошли без лишнего волнения. Благодаря грамотному персоналу.

А для хорошего настроения каждому ребенку в подарок — воздушный шарик. Теперь дети к школе точно готовы. Знания будут получать здоровыми.