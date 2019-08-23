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День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
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В стиле 50-х: к празднованию Дня шахтёра преобразились Гурьевск и Салаир

Отремонтированные дороги, новые фасады зданий, ограждения и красивые клумбы на каждом шагу. К празднованию Дня шахтёра Гурьевск и Салаир готовились усердно. И не зря. Города преобразились до неузнаваемости. Это уже оценили местные жители. А сегодня — еще и гости торжеств.

Последние полгода для Гурьевска стали временем преображения. Фасады домов отремонтировали в стиле 50-х. Изменился внешний облик школы №16, детского сада «Ласточка». Но самое долгожданное событие для всех гурьян — строительство современного дошкольного учреждения. Впервые за 50 лет истории города здесь появится новый детский сад.

Жители Гурьевска изменения оценили по достоинству. Удивляются, за такой короткий срок город действительно стал неузнаваемым.

А в Салаире изменения видны уже при въезде в город. Салаирцев и гостей встречает обновлённая стела. Прямо за ней радуют глаз отремонтированные фасады зданий. Настоящими арт-объектами стали старые остановки. Их не стали сносить, а отреставрировали и покрасили. Обновили и дорожное полотно. Для сравнения: капитальный ремонт на улице Гагарина последний раз проводили еще в 1986-ом году!

Теперь у жителей Гурьевского района основная задача — сохранить всю эту красоту.

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