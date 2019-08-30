«Книга в дорогу»: у пассажиров поездов появился новый способ скоротать долгий путь

За тысячи километров. Сегодня в дорогу отправились необычные путешественники — книги, которым дали вторую жизнь волонтёры-экологи. Классика, детективы, приключения, романы и сказки стали неожиданными подарками для пассажиров поездов дальнего следования и электричек.

Экологический кроссбукинг. Все книги в буквальном смысле спасли от утилизации. Теперь каждая из них — подарок для пассажиров в дальнюю дорогу. Такой попутчик не даст заскучать во время путешествия в поезде и без электронного гаджета.

Акция «Книга в дорогу» родилась из экологического проекта «Отходы в доходы». Её авторы — студенты и педагоги Ленинск-Кузнецкого филиала Кемеровского областного медицинского колледжа.

Такое массовое мероприятие проводится раз в год в преддверии Дня знаний, но книгу в дорогу всегда можно взять на специальной полке на втором этаже кемеровского железнодорожного вокзала. Сюда же можно принести свои книги, чтобы поделиться с другими любителями чтения.

«Санитары Планеты» уже несколько лет сдают макулатуру и пластик. На вырученные средства приобретают экосумки — альтернативу пластиковым пакетам и полиэтилену — и бесплатно раздают их горожанам. У ребят много последователей. К примеру, ветераны, которые взялись шить тканевые сумки из сломанных зонтиков. Такие сумочки стали упаковкой для подарочных книг пассажирам.

За два года ребята подарили вторую жизнь почти 2000 книг, которые прежние владельцы хотели сдать в макулатуру. В организации акции ребятам помогает комитет природных ресурсов, железнодорожники, подключаются неравнодушные люди. Волонтёры надеются, книги будут долго путешествовать в пассажирских поездах дальнего следования. Каждую ребята подписали, чтобы об экологическом кроссбукинге узнали в разных уголках страны и присоединились к нему.