Строительные работы завершаются: в Новокузнецке после долгого ремонта готовится к открытию 81 школа

В Новокузнецке строительство 81-ой школы идёт полным ходом. Долгая история со сменой подрядчиков и затягиванием работ уже на слуху каждого горожанина. За несколько лет некоторые родители уже перестали надеяться, что их дети будут учиться в новом образовательном учреждении. По заверениям застройщика, первый школьный звонок в школе зазвенит уже скоро.

Только сейчас можно говорить о том, что строительство 81-ой школы находится на завершающей стадии. Ученики Заводского района распределены по другим образовательным учреждениям целыми классами для того, чтобы потом их было удобнее переводить в родную школу. За новенькие парты дети сядут уже во второй четверти.

С высоты птичьего полёта 81 школа — самое масштабное здание из всех в округе. Образовательное учреждение состоит из четырёх основных блоков. По каждому из них ведется отдельный план-график ремонтных работ. Для того, чтобы сроки окончания строительства социально-важного объекта вновь не передвинулись, на месте каждый день работают больше ста человек одновременно — отделочники, монтажники и инженеры. В ситуацию вмешался и сейчас лично контролирует и губернатор Сергей Цивилев. За качеством исполнения работ следят и на еженедельном штабе.

Сейчас готовность школы оценивают на девяносто процентов. Большая часть капитальных строительных работ завершена. Из масштабного остаётся оформить лестничные марши. Между тем, кабинеты и коридоры школы уже становятся уютными. Строители кладут плитку, клеят обои, монтируют оборудование для учебного процесса, на завершающей стадии — вентиляция, скоро установят и пожарные датчики.

Директор школы Егор Сазанович, как и другие работники, каждый день на своём рабочем месте. Собирает необходимые документы для получения образовательной лицензии и планирует мебелировку. Сейчас этим уже можно заниматься. Как и формированием педагогического коллектива. Костяк уже собран. Но всё ещё требуются учителя физкультуры, математики, русского языка и литературы. Более того, в восемьдесят первой школе планируют ввести занятия по изучению второго языка, такого актуального в современном мире — китайского.

О том, на какой стадии находится строительство школы, директор регулярно отчитывается на сайте учреждения. Для родителей — удобно. Не нужно каждую неделю ходить на проверку. Работы идут! И школа скоро откроется. Фотографии это подтверждают.

Из того, что ещё остаётся сделать: смонтировать козырьки на крылечках, установить пандусы и парапеты. Всё уже закуплено, привезено и ждёт своего часа. Пока строители завершают отделку внутри помещения. К слову, в первых числах сентября здесь уже проведут первое родительское собрание.