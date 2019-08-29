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Другие новости 29.08.2019

На страже порядка: гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов прошел сегодня в Кемерове

Гарнизонный развод или, как иначе говорят, полицейская перекличка прошла на летнем вокзале областного центра. Около 300 полицейских патрульно-постовой службы, ГИБДД, бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии подтвердили готовность личного состава к несению службы по охране общественного порядка.

Сотрудников ГИБДД, представителей конной полиции, дружинников и стражей общественного порядка объединил торжественный марш. Отряд специального назначения «Гром» спроецировал ситуацию захвата наркоторговцев. Кинологи со своими четвероногими напарниками показали элементы задержания преступников. Действовали быстро и слажено.

Представители Росгвардии продемонстрировали мастерство рукопашного боя и борьбы. Строевой смотр завершился награждением сотрудников и вручением патрульно-постовой службе 18-ти новых автомобилей.

По завершении мероприятия участники гарнизонного развода отправились по маршрутам патрулирования.

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