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Другие новости 06.09.2019

В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок

В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок

Комплексы были приобретены и установлены в рамках областной акции, инициатором которой стал губернатор Сергей Цивилев. На эти цели из областного бюджета было выделено 50 млн рублей. По итогам аукциона контракты были заключены на 30,7 млн рублей.

В комплект площадки входят песочница, «качалка-балансир», шведская стенка, гимнастические кольца, веревочная лестница, горки, а также оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Места установки оборудования были определены муниципалитетами по итогам общественных слушаний.

Установка оборудования и подготовка оснований игровых площадок производились за счет средств муниципальных бюджетов и спонсорской помощи в соответствии с требованиями к безопасности конструкции и покрытий детских игровых площадок.

Экономия, полученная по результатам проведенных закупочных процедур, будет направлена на приобретение восьми скейтпарков и памптреков.

Решением губернатора акция «100 детских площадок» продлена на 2020-2021 годы. За это время на территории области появятся еще 200 комплектов игрового оборудования.

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