Об электричестве наглядно: в Кемерове прошел энергетический фестиваль «Вместе ярче»

Увидеть короткое замыкание и провести опыты вместе с энергетиками смогли жители областного центра. Фестиваль «Вместе ярче» объединил в себе множество интерактивных площадок, в том числе и выставку рисунков юных художников-экологов от медиахолдинга «Кузбасс».

Столько стоит вскипятить воду в кастрюле за несколько минут? Теперь кемеровчане знают, как сэкономить на электроэнергии и не только! Как происходит короткое замыкание? В чём отличие энергосберегающих лампочек от обычных? Об этом на мастер-классах Всероссийского фестиваля энергосбережения специалисты рассказали как взрослым, так и детям.

Одно из направлений фестиваля — экология. На бульваре Строителей работал пункт приёма отработанных батареек и лампочек. Тему экологии поддержал и партнёр фестиваля — региональный медиахолдинг «Кузбасс». На площадке организовали выставку работ юных художников-экологов, с которыми ребята участвовали в конкурсе рисунков «Я берегу природу».

Всех участников ждали подарки от крупнейшего медиахолдинга Кузбасса. Напомним, сегодня он объединяет телеканалы «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал», газету «Кузбасс» и радиостанции «Милицейская волна» и «Кузбасс FM». Освещая для миллионной аудитории самые яркие мероприятия региона.

Также следить за событиями и жизнью региона можно на официальных сайтах компаний и в социальных сетях. Вместе Ярче! А с «СТС Кузбасс» ещё и лучше!