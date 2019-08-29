Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Депутаты утвердили название сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни». Решение было принято на 45-м заседании горсовета. «Присвоить скверу, расположенному в Заводском районе города Кемерово по адресу: просп. Ленина, 37А, наименование «Сквер Ангелов», — отмечается в документе. Напомним, в июле завершилось общественное голосование, в котором приняло участие более 17 000 человек. Больше всего голосов, практически 48%, набрал вариант «Сквер Ангелов».

Кемеровские хирурги удалили из тела пациентки огромную опухоль. Женщина обратилась с жалобами на дискомфорт в поликлинику. При диагностике была обнаружена миома из 12 узлов. Самый большой из них достиг девяти сантиметров. Гигантское новообразование занимало практически всё пространство малого таза. Операция, которая стала единственным возможным вариантом решения проблемы, продлилась больше четырёх часов. Пациентка уже идёт на поправку и скоро вернётся к привычному образу жизни.

Кузбассовец получил высшую награду престижного международного конкурса из рук королевы Норвегии. Сергей Кайдалов, выпускник Прокопьевского областного колледжа искусств, принял участие в Международном конкурсе музыкантов в Норвегии, на который приехало более 300 исполнителей из 50 разных стран мира. Конкурсные баталии продолжались в течение десяти дней. До финала дошли всего шесть вокалистов, среди них российский баритон. Заключительный концерт состоялся 23 августа в норвежском театре оперы и балета.

Впервые, после 12 летнего перерыва, в расписание полётов введен прямой рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург и обратно. Первый вылет состоится 21 сентября. Продажа авиабилетов открыта уже сегодня.