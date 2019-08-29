Живой забор: кемеровчане выстроились в живой щит против любителей проехать покороче

Перекрыли дорогу. Жители дома на проспекте Комсомольский, 53 отчаялись. Из-за ограничения дорожного движения на пересечении проспектов Комсомольский и Химиков их двор превратился в автостраду. Непрекращающийся поток машин вынудил людей выстроится в живой забор.

С момента начала реконструкции перекрестка проспекта Химиков и проспекта Комсомольский был выработан официально путь объезда этого места, который заключается в проезде по проспекту Комсомольский на улицу Марковцева. Дальше на Ленинградский, либо с Марковцева на бульвар. Соответственно, автолюбители начали искать альтернативные пути. Более короткие.

И нашли. Сначала ездили через дворы домов по проспекту Комсомольский, 49 и 43. Жители возмущались. Дорогу перекрыли. Но находчивые автолюбители нашли новый путь — через Комсомольский, 53, Ленинградский, 34«А» и Ленинградский, 34. Дорога превратилась в автостраду. Мимо школы и интерната. Отпустить ребёнка во двор — страшно. Собьют. Терпеть больше не стали. Решили перегородить самостоятельно. Собой.

«Проезд транзитным машинам запрещён!». С таким лозунгом отчаявшиеся жители сделали живой забор. Конфликт сторон не заставил себя ждать. Уже через пару минут на месте образовалась огромная пробка.

Некоторые водители попытались договориться с бастующими мирно. Но разговор не получился. Жители стояли на своём. Говорят, обращались в разные инстанции. Центр организации дорожного движения, администрацию города. Безрезультатно.

Через два часа криков, скандалов, взаимных упреков, бастующая сторона добилась своего. На месте установили железобетонные блоки. Сквозной проезд здесь теперь запрещен.

Теперь же здесь возникла другая проблема — недовольные водители. Чтобы добраться к нужному дому, приходится делать большие круги.

Пока победа за жителями дома. Но водители сдаваться не намерены. Администрация города в комментариях нашей съемочной группе отказала. Мы будем следить за развитием событий.