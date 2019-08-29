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Другие новости 29.08.2019

Помоги собраться в школу: актуальная накануне учебного года акция продолжается

Собрать ребёнка в школу — дело затратное. В среднем, чтобы купить ученику одежду и необходимые принадлежности, родители тратят около 20-ти тысяч рублей. Потянуть такую сумму может не каждый. Помочь нуждающимся призваны целенаправленные благотворительные акции.

Праздничный концерт для учащихся начальных классов сегодня подготовили воспитанники детско-юношеского центра Орион. Организаторы благотворительной акции «Помоги собраться в школу» всегда стараются провести мероприятие для малышей в праздничной обстановке. Но танцы танцами, а всё же главное сегодня — вручить мальчишкам и девчонкам новенькие ранцы с канцелярскими наборами для школы.

Семья Екатерины Никоновой участвует в благотворительной акции третий год подряд с того момента, как младшая дочь Ляна пошла в первый класс. Признаются, рюкзак и канцелярия, конечно, не самые затратные вещи в общем списке необходимого к школе, тем не менее с их наличием уже не так затратно собирать ребёнка к новому учебному году. Учащимся средних и старших классов вручают другие подарки, но не менее необходимые — обувь. Марку, конечно, здесь не выберешь. Ежегодно обувь предоставляет та компания, что выиграет муниципальный конкурс.

Демисезонной обувью сегодня обеспечили двести восемьдесят два школьника. Но это ещё не всё. В октябре будут раздавать зимние сапоги и ботинки. Чтобы обеспечить как можно больше нуждающихся семей, специалисты комитета соцзащиты выберут уже других учеников. Всего в рамках городской акции «Помоги собраться в школу» обувь получат чуть меньше шестисот детей.

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