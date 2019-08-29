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Другие новости 29.08.2019

55 «беспокойных» лет: молодёжное движение Кузбасса РБС отмечает свой юбилей

Завершением профильной смены стала официальная встреча губернатора Кузбасса с самыми активными и креативными РБСовцами 2019 года.

РБС. Сейчас и 55 лет назад организация объединяет подростков и взрослых, настоящих лидеров, заинтересованных в саморазвитии и преображении жизни вокруг себя. Начиналась история «Республики беспокойных сердец» в 1964 году. Ещё в Советском Союзе. Но во все времена для РБС в приоритете воспитание у ребят, которые стоят на пороге большой жизни, важных человеческих качеств: чувства ответственности, долга, патриотизма, взаимовыручки, умения крепко дружить.

В завершении юбилейной смены актив «Республики» пригласил на встречу Сергей Цивилев. Как обозначил губернатор Кузбасса, регион, который стремится быть номером один в стране в разных отраслях экономики, областях искусства, образования и социальных программ нуждается в таких активных и неравнодушных лидерах.

В этом году в работе юбилейной смены приняло участие более 200 ребят из 34 территорий Кузбасса. В течение трёх недель поколение «республиканцев» училось у своих наставников — молодых, но уже опытных комиссаров РБС — основам общественной и волонтёрской деятельности. Вместе они устраивали творческие и спортивные мероприятия, делились опытом реализации социальных проектов.

Небольшую паузу активисты РБС взяли на год. В августе 2020-го они снова соберутся. Возможно, уже ещё большим составом. Чтобы строить планы, учиться новому и воплощать идеи в жизнь.

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