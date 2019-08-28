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Мотогонщик с пеленок: в Прокопьевске чествовали знаменитого спортсмена из Ленинска-Кузнецкого

На прошедших недавно в Прокопьевске всероссийских соревнованиях по мотокроссу чествовали знаменитых кузбасских спортсменов, достигших высоких результатов в мотоспорте. В том числе и самого именитого среди них – ленинск-кузнечанина Валерия Коробкова.

Его имя в своё время гремело по всему Советскому Союзу. Он и сегодня не забыт и иногда выезжает на соревнования, где передает свой опыт молодым. От простейшего самоката, до мотоцикла. От первых мотогонок, до многократного чемпионства, которое уже никто не повторит. Валерий Коробков родился и всю жизнь живёт в Ленинске-Кузнецком. Спортивная судьба была предопределена заранее. Рассуждает: «Наверное, с пелёнок сел за руль».

Ещё в школе будущий чемпион собирал самокаты из металлолома. В 16 лет сдал на права. Обзавестись собственным мотоциклом помог случай. Соседа лишили прав. Он и отдал ключи от мотоцикла. Позже Валерию Коробкову выделили спортивный мотоцикл. К тому времени он закончил восьмилетку и пошел работать на завод, где отработал токарем по металлу более 50 лет. А параллельно увлекался мотогонками. За его выступлениями с восторгом наблюдали многочисленные поклонники.

Заслуженный мастер спорта по мотогонкам Валерий Коробков стал 23-кратным чемпионом СССР, 18 кратным чемпионом РСФСР, 6-кратным чемпион России. И это только о золоте идет речь. Параллельно с участием в мотогонках Валерий Коробков тренировал детей, оставаясь в спорте, несмотря на многочисленные травмы.

Сейчас мастер всё больше ездит на машине. Но на мотогонках ещё и ещё раз прокручивает в голове моменты своей спортивной карьеры, переживая вместе с гонщиками все перипетии борьбы.

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