Караоке-зал под открытым небом: в Кемерове на площади Советов выступил хор Турецкого

Погода в столице Кузбасса будто бы знала, что в город приезжают именитые артисты. Главная площадь была заполнена до отказа. Для тех, кому тяжело стоять — выставили стулья. Знаменитый хор представил лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Артисты мирового уровня с уникальными голосами от самого низкого в природе баса-профундо, до самого высокого в мире мужского сопрано исполнили композиции разных поколений. Подпевающих можно было встреть в любом уголке зала под открытым небом.

Сами артисты любят именно эту программу. Говорят, ничто так лучше не сближает со зрителями, как эмоции, которые вызывают знакомые слова личной истории каждого.

Последние дни уходящего лета запомнятся кемеровчанам и гостям города необычным концертом. Столица региона теперь одна из точек на карте путешествий «Народного караоке №1» в России, странах СНГ и Европы.