СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
Slider
Другие новости 28.08.2019

Караоке-зал под открытым небом: в Кемерове на площади Советов выступил хор Турецкого

Погода в столице Кузбасса будто бы знала, что в город приезжают именитые артисты. Главная площадь была заполнена до отказа. Для тех, кому тяжело стоять — выставили стулья. Знаменитый хор представил лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Артисты мирового уровня с уникальными голосами от самого низкого в природе баса-профундо, до самого высокого в мире мужского сопрано исполнили композиции разных поколений. Подпевающих можно было встреть в любом уголке зала под открытым небом.

Сами артисты любят именно эту программу. Говорят, ничто так лучше не сближает со зрителями, как эмоции, которые вызывают знакомые слова личной истории каждого.

Последние дни уходящего лета запомнятся кемеровчанам и гостям города необычным концертом. Столица региона теперь одна из точек на карте путешествий «Народного караоке №1» в России, странах СНГ и Европы.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра
Отметили с размахом: в Гурьевском районе отпраздновали всекузбасский День шахтёра
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
Центр притяжения художников: в Новокузнецке открылась выставка современного искусства «Форма»
Два миллиона зрителей и космические технологии: команда Первого Губернского завершает подготовку к трансляции Дня шахтёра

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Кузбасс неизведанный: в сентябре на «СТС Кузбасс» стартует проект «Экспедиция»

28-08-2019

Кузбасс неизведанный: в сентябре на «СТС Кузбасс» стартует проект «Экспедиция»
Мотогонщик с пеленок: в Прокопьевске чествовали знаменитого спортсмена из Ленинска-Кузнецкого

28-08-2019

Мотогонщик с пеленок: в Прокопьевске чествовали знаменитого спортсмена из Ленинска-Кузнецкого
Караоке-зал под открытым небом: в Кемерове на площади Советов выступил хор Турецкого

28-08-2019

Караоке-зал под открытым небом: в Кемерове на площади Советов выступил хор Турецкого
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

28-08-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Путь длиной в 95 лет: Кемеровский район отпраздновал свой юбилей

28-08-2019

Путь длиной в 95 лет: Кемеровский район отпраздновал свой юбилей
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице

28-08-2019

«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице