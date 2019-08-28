Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Серьёзное ДТП произошло накануне на трассе Белово — Ленинск-Кузнецкий. Момент аварии сняли на видео. Легковой автомобиль ехал по левой полосе. Темный кроссовер, перестраиваясь, подрезал легковушку. Водитель попытался уйти от столкновения. Но его занесло, и он вылетел в кювет.

Кинотеатр в Белово работает с огромной трещиной в стене. Видео снял местный житель и выложил в сеть. Оно вызвало бурную реакцию горожан. Беловчане сомневаются в безопасности здания. Боятся, что оно может разрушиться.

Пообещать — не значит сделать. В Мысках подрядная организация, которая занимается заменой труб, не справилась в срок со своей работой. Работники местной котельной до сих пор не могут подать людям долгожданную горячую воду. При этом жителей о проблемах никто не предупредил.

А у междуреченцев, наоборот, есть повод для радости. Улицу Лукьянова открыли после капитального ремонта. Дорожные работы проходили поэтапно. Уложили асфальт, установили бордюрный камень и разметки. Обновили и увеличили количество ливневых канализаций. Кстати, они уже успели пройти испытание дождем.

В детскую поликлинику Калтана поступило новое оборудование, благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Лоркомбайнер предназначен для первичной диагностики слуховых проходов, носоглотки и горла.