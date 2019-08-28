СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
Slider
Другие новости 28.08.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Серьёзное ДТП произошло накануне на трассе Белово — Ленинск-Кузнецкий. Момент аварии сняли на видео. Легковой автомобиль ехал по левой полосе. Темный кроссовер, перестраиваясь, подрезал легковушку. Водитель попытался уйти от столкновения. Но его занесло, и он вылетел в кювет.

Кинотеатр в Белово работает с огромной трещиной в стене. Видео снял местный житель и выложил в сеть. Оно вызвало бурную реакцию горожан. Беловчане сомневаются в безопасности здания. Боятся, что оно может разрушиться.

Пообещать — не значит сделать. В Мысках подрядная организация, которая занимается заменой труб, не справилась в срок со своей работой. Работники местной котельной до сих пор не могут подать людям долгожданную горячую воду. При этом жителей о проблемах никто не предупредил.

А у междуреченцев, наоборот, есть повод для радости. Улицу Лукьянова открыли после капитального ремонта. Дорожные работы проходили поэтапно. Уложили асфальт, установили бордюрный камень и разметки. Обновили и увеличили количество ливневых канализаций. Кстати, они уже успели пройти испытание дождем.

В детскую поликлинику Калтана поступило новое оборудование, благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Лоркомбайнер предназначен для первичной диагностики слуховых проходов, носоглотки и горла.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра
Отметили с размахом: в Гурьевском районе отпраздновали всекузбасский День шахтёра
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
Центр притяжения художников: в Новокузнецке открылась выставка современного искусства «Форма»
Два миллиона зрителей и космические технологии: команда Первого Губернского завершает подготовку к трансляции Дня шахтёра

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Кузбасс неизведанный: в сентябре на «СТС Кузбасс» стартует проект «Экспедиция»

28-08-2019

Кузбасс неизведанный: в сентябре на «СТС Кузбасс» стартует проект «Экспедиция»
Мотогонщик с пеленок: в Прокопьевске чествовали знаменитого спортсмена из Ленинска-Кузнецкого

28-08-2019

Мотогонщик с пеленок: в Прокопьевске чествовали знаменитого спортсмена из Ленинска-Кузнецкого
Караоке-зал под открытым небом: в Кемерове на площади Советов выступил хор Турецкого

28-08-2019

Караоке-зал под открытым небом: в Кемерове на площади Советов выступил хор Турецкого
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

28-08-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Путь длиной в 95 лет: Кемеровский район отпраздновал свой юбилей

28-08-2019

Путь длиной в 95 лет: Кемеровский район отпраздновал свой юбилей
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице

28-08-2019

«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице