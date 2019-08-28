Путь длиной в 95 лет: Кемеровский район отпраздновал свой юбилей

В эти дни 46,5 тысяч кузбассовцев отмечают 95-й день рождения своей малой Родины. Праздник собрал передовиков производства разных сфер экономики района-юбиляра, талантливых людей, заслуженных ветеранов.

Район — рекордсмен, район — лидер. Аграрный и индустриальный одновременно. С солидной историй и при этом динамично развивающийся. Такой он, юбиляр — Кемеровский район.

Его история начиналась без преувеличения с нескольких домов. Сейчас это 9 сельских поселений, больше 70 населённых пунктов, в которых проживают 46,5 тысяч человек.

Здесь чтят традиции и вместе с тем гордятся развитой инфраструктурой, комфортными условиями проживания, высокими производственными показателями, а самое главное — людьми. Шахтёры, животноводы, работники пищевой промышленности, аграрии, учителя и даже свои имениты спортсмены.

Трудами, знаниями, талантами развивается экономика района. Если говорить в цифрах: это свыше 17 млн тонн угля ежегодно. 40% всех овощей, собранных в Кузбассе. Высокие показатели в животноводстве — свыше шести тысяч кг молока на одну фуражную корову в год.

Награды за труд, верность профессии, достижения в спорте и педагогической деятельности лучшим из лучших сегодня вручал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Район в свои 95 продолжает развиваться. Открываются ФАПы и врачебные амбулатории, преображаются дома культуры, клубы и места отдыха. Совсем скоро после капитального ремонта откроется школа в Ягуново.