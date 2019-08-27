Чудеса на турниках: Новокузнецк вновь принял всероссийский фестиваль по Street Workout

Первый состоялся в прошлом году. Тогда и было принято решение сделать мероприятие регулярным.

Площадка для воркаута в парке Гагарина с момента запуска не пустует. Здесь регулярно кто-нибудь тренируется. И вот уже второй год ее выбирают для проведения всероссийского фестиваля. На этот раз в южную столицу Кузбасса приехали 24 любителя уличного спорта из Москвы, городов Урала и Сибири. Впервые в подобном мероприятии участвовали девушки. Правда, их было всего три, и местных среди них — ни одной, а только из Москвы, Томска и Северска. Но начало положено.

Лучших выбирали по итогам двух номинаций — воркаут-баттлы на выбывание и воркаут-игры, которые включают в себя различные элементы кросс-фита, рукоход, махи гирей и другие силовые виды. Оценивать выступление участников приехал чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы по стрит-воркауту Дмитрий Кузнецов.

Новокузнечан в соревнованиях участвовало пятеро. До пьедестала удалось добраться одному. Николай Тарасов стал победителем в дисциплине воркаут-баттл и занял второе место в воркаут-играх, пропустив вперед челябинца Руслана Миначева.

Новокузнецкий фестиваль завершился. Теперь вновь он соберет гостей через год. А новокузнечане сами отправятся куда-нибудь на подобное мероприятие, чтобы показать свои возможности и посмотреть на других.