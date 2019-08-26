Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Прокопьевском районе задержаны лесные разбойники. Они напали на женщину, которая собирала ягоды. Угрожая обрезом, похитили деньги и закупили на них алкоголь. Стражи порядка задержали злоумышленников.

Белый — благородство, синий — честность, красный — мужество. В Калтане отметили День государственного флага. Воспитанники Дома детского творчества раздавали прохожим ленты с символикой России. Подхватили акцию и самые маленькие жители. С шариками цвета триколора они прошлись по улицам города.

В Таштаголе прошла экскурсия для ветеранов. В обзорном дневном путешествии побывали более 20 пенсионеров.

В Мысках состоялись соревнования по уличной гимнастике. Воркаут — спорт международного уровня. Небольшой мастер-класс на турниках и ребята готовы показать свои знания и умения. Получилось не у всех, но организаторы уверяют — проводить такие мероприятия теперь будут регулярно.

Целую операцию по спасению котенка провели в кемеровском автосервисе. Процесс освобождения животного сняли на видео сотрудники центра. Кот залез на решетку радиатора в машине и никак не хотел уходить. На записи видно: напуганный питомец упирается изо всех сил, пытаясь остаться в своем убежище. Но его все-таки благополучно достали.