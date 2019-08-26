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Другие новости 26.08.2019

К новым знаниям в новой школе: в Беловском районе завершается ремонт образовательных учреждений

На территории реализуют несколько федеральных и региональных программ национального проекта «Образование».

Не именинный пирог, а новый спортивный зал. Подарок стоимостью три миллиона рублей солидный, под стать самой юбилярше. Евтинской школе первого сентября исполнится 85. Капитальный ремонт здесь не проводили последние 14 лет. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» его получилось реализовать. Ремонт завершают. Продумали всё: от удобных раздевалок с душевыми комнатами, до безопасности юных спортсменов.

Здание Старопестерёвской школы внутри тоже не узнать. Холл даже без дополнительных праздничных атрибутов выглядит нарядно. Но это лишь часть изменений. Здесь откроют Центр цифровых и гуманитарных знаний. Классы готовы. Готовы педагоги, которые прошли специальные курсы. Со дня на день в школе ждут поступление специального оборудования.

Кстати, 20 сентября в Кузбассе таких Центров гуманитарного и цифрового образования откроется 28. Три из них в Беловском районе. Кроме Старопестерёвской школы, «Точки роста» начнут работать на базе Новокараканской и Старобачатской школ.

За три месяца на подготовку 18 образовательных учреждений Беловского района было направлено около 35 миллионов рублей.

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