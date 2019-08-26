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День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
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Кузбасс отпраздновал День шахтёра: как отмечали событие в областной столице

Улица Весенняя превратилась в Арбат, площадь около Драмтеатра расцвела яркими красками – здесь устроили цветочную феерию, а на бульваре Строителей прошли мастер-классы по коворкингу и рисованию углём. По всему городу проходили праздничные концерты.

Жители и гости Кемерова окунулись исторический экскурс. Метнуть копьё, провести по танцевальному кругу даму в кринолине, «вступить в Русскую императорскую армию», примерить костюмы многовековой давности. Перенести в 50-е — в главную тематику праздника этого года — смог ретропарад автомобилей. Так, среди раритетов на ходу: «Волга», «Чайка», «Победа», автобус «ЛиАЗ 677», грузовик «ГАЗ-51».

Горячее сердце шахтёра. Мероприятия открылись торжественным возложением цветов к монументу «Память шахтерам Кузбасса» в честь погибших горняков. Почтить память пришли и ветераны угольной промышленности.

Яркий, колоритный, разноформатный — таким увидели шахтерский праздник в областной столице. От мастер-классов по рукоделию до масштабных флешмобов, а также 50-килограммовый торт. Сверху лакомства красовалась каска в натуральную величину из мастики и надпись: «С Днём шахтёра!».

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