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Другие новости 26.08.2019

WorldSkills 2019: в Казани подводят итоги Мирового чемпионата по профмастерству

Молодые кондитеры, дизайнеры, программисты, строители, токари — представители более пятидесяти компетенций со всей планеты боролись за право называться лучшим в своём деле. Кузбасская делегация посетила «Олимпиаду рабочих профессий» с особенной целью: уже в следующем году Новокузнецк примет национальный финал WorldSkills.

Впервые в истории церемония открытия 45 Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills прошла на футбольном стадионе. Постановкой шоу занимался продюсерский центр Игоря Крутого. На церемонии выступили известные российские поп-исполнители. Хэдлайнером стала певица Ёлка.

Главная сюжетная линия шоу: искусственный интеллект и ручной труд. На сцене даже появляется настоящий андроид — знаменитая София. Отберут ли неумолимо развивающиеся технологии работу у человека? «Нет», — говорит создатель робота, американец Дэвид Хэнсон. «Они должны улучшить условия ручного труда, сделать его результат качественнее».

В Казань приехало более 1000 молодых профессионалов из 63 стран мира. Чтобы попасть на чемпионат, парни и девушки тренировались годами. Для многих из них участие в движении — билет в будущее. В сборную России представители Кузбасса на это раз не вошли — слишком высока была конкуренция. На предыдущем национальном финале регион показал хорошие результаты и уже следующим летом примет его у себя — в Новокузнецке.

По программе «Посетитель» в Казань приехала делегация из Кузбасса. Тридцать пять школьников и студентов СУЗов — будущие участники национального финала WorldSkills —   получили возможность увидеть, как устроены соревнования мирового уровня, как и на каком оборудовании выполняют конкурсные задания. 

По итогам грядущего национального этапа Кузбасс планирует войти в тройку лучших регионов. И это нам вполне по плечу, считают в WorldSkills Россия.

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