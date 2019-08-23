СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
Slider
Другие новости 23.08.2019

Помощь, которая так нужна: в Кузбассе продолжается подготовка детей к 1 сентября

Помочь детям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Социально-реабилитационный центр «Теплый дом» в Беловском районе занимается с детьми, которые нуждаются в помощи. Чтобы они пришли подготовленными к школе, для них прошёл праздник накануне 1 сентября.

«Теплый дом» — место, где дети находят в первую очередь душевное тепло и любовь взрослых. В реальной жизни они могут быть не защищены от негативного воздействия, но здесь их всегда готовы поддержать и позаботиться о них. С детьми работают социальные педагоги, логопеды, психологи.

Накануне для воспитанников Центра прошёл праздник. Школьникам вручили портфели с канцелярией от спонсоров для подготовки к новому учебному году. В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Всего около 30 человек. Четверо из них в сентябре пойдут в первый класс.

Традиционно в области проходит акция «Помоги собраться в школу». В этом году помощь получили более 5,5 тысяч кузбасских семей на общую сумму 30 млн рублей. Это средства муниципальных бюджетов, а также спонсоров. Акция помогает детям из малообеспеченных и многодетных семей начать учебный год подготовленными и уверенными в своих силах.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра
Чтобы помнили: в Кузбассе прошёл марафон «Золотая звезда», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Два миллиона зрителей и космические технологии: команда Первого Губернского завершает подготовку к трансляции Дня шахтёра
Центр притяжения художников: в Новокузнецке открылась выставка современного искусства «Форма»
Творческая группа Первого Губернского побывала на главной площадке празднования Дня Шахтёра

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Помощь, которая так нужна: в Кузбассе продолжается подготовка детей к 1 сентября

23-08-2019

Помощь, которая так нужна: в Кузбассе продолжается подготовка детей к 1 сентября
В стиле 50-х: к празднованию Дня шахтёра преобразились Гурьевск и Салаир

23-08-2019

В стиле 50-х: к празднованию Дня шахтёра преобразились Гурьевск и Салаир
Отметили с размахом: в Гурьевском районе отпраздновали всекузбасский День шахтёра

23-08-2019

Отметили с размахом: в Гурьевском районе отпраздновали всекузбасский День шахтёра
Впервые в истории кемеровчанка будет представлять Россию на международном конкурсе красоты

22-08-2019

Впервые в истории кемеровчанка будет представлять Россию на международном конкурсе красоты
В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра

22-08-2019

В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра
Все на лёд: в посёлке Бачатский открыли новый дворец спорта

22-08-2019

Все на лёд: в посёлке Бачатский открыли новый дворец спорта