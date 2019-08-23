Помощь, которая так нужна: в Кузбассе продолжается подготовка детей к 1 сентября

Помочь детям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Социально-реабилитационный центр «Теплый дом» в Беловском районе занимается с детьми, которые нуждаются в помощи. Чтобы они пришли подготовленными к школе, для них прошёл праздник накануне 1 сентября.

«Теплый дом» — место, где дети находят в первую очередь душевное тепло и любовь взрослых. В реальной жизни они могут быть не защищены от негативного воздействия, но здесь их всегда готовы поддержать и позаботиться о них. С детьми работают социальные педагоги, логопеды, психологи.

Накануне для воспитанников Центра прошёл праздник. Школьникам вручили портфели с канцелярией от спонсоров для подготовки к новому учебному году. В учреждении находятся дети от 3 до 18 лет. Всего около 30 человек. Четверо из них в сентябре пойдут в первый класс.

Традиционно в области проходит акция «Помоги собраться в школу». В этом году помощь получили более 5,5 тысяч кузбасских семей на общую сумму 30 млн рублей. Это средства муниципальных бюджетов, а также спонсоров. Акция помогает детям из малообеспеченных и многодетных семей начать учебный год подготовленными и уверенными в своих силах.