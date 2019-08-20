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Другие новости 20.08.2019

«Огонь и вода»: в Кемерове открылась выставка произведений искусства учеников Андрея Рублёва

«Огонь и вода»: в Кемерове открылась выставка произведений искусства учеников Андрея Рублёва

Символы, аллегории, метафоры. Залы областного музея ИЗО наполняются философскими мыслями, истолкованиями стихий в христианской иконографии. Огонь и вода. Эти символы можно найти в каждом произведении искусства, привезенном из московского музея Андрея Рублева и не только.

Вода — орудие Божьего гнева в истории Всемирного Потопа или стихия, из которой были созданы первые живые существа. Одна из тем, связанных с символикой воды, — изображение источников, которые у зрителей ассоциируются с идеей духовного спасения. Другой же символ огонь – один из основных элементов сакрального пространства христианского храма.

Около 70 редких произведений русского и европейского искусства конца XVI – начала XX века. Помимо икон в экспозицию вошли произведения графики, монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства. Пока уникальные изображения могут увидеть только жители и гости областной столицы. Но с 16 октября редкие произведения христианского искусства переедут на юг Кузбасса, в Новокузнецк. Там экспозиция будет работать до середины декабря.

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