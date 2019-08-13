В Кузбассе открылась 55 смена школы актива «Республика Беспокойных Сердец»

Флаг поднят, гимны спеты, а это значит, юбилейная смена школы актива «Республики Беспокойных сердец- 2019 открыта». «РБС» — три буквы, наполненные смехом, дружбой, слезами, силой, командным духом. На протяжении 55 лет активные ребята создавали традиции, которые передаются поколениям республиканцев и сохраняются до сих пор.

Многие ребята приезжают в это место не первый год, каждый раз попадая в новый отряд и дополняя свою коллекцию новыми цветами футболок. Каждому отряду присваивается свой цвет — это еще одна любимая республиканцами традиция.

Каждая смена особенная. Не только потому, что каждый год ее создают разные дети. Ежегодно комиссары придумывают новые темы. Эта, юбилейная, проходит под названием «В этом что-то есть».

Школу актива личностного роста, проектной деятельности и гражданственности — именно такая она была в 1964 году. Это была областная школа комсомольского актива. Такой же видят ее современные дети.

228 ребят в возрасте от 13 до 17 лет приехали на смену, чтобы узнать себя с другой стороны, раскрыть новые возможности и сделать еще один шаг на пути к своим целям. Сегодня Республиканцы отмечают 55-летие и верят, что в далеком 2064-ом году, такие же юные и амбициозные встанут в орлятский круг и споют тот самый гимн Республики Беспокойных Сердец.