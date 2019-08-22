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Другие новости 22.08.2019

Необычный юбиляр: российский триколор отмечает 350-летие

Необычный юбиляр: российский триколор отмечает 350-летие

Мероприятия, посвящённые этому событию, проходят по всей стране. В Кузбассе торжество отметили масштабно.
350 лет. Именно столько исполнилось императорскому указу Петра I, который утвердил триколор в качестве официального символа государства. Самому празднику уже 25 лет.

Юбиляра сегодня в буквальном смысле носили на руках. Почти 60-метровое бело-сине-красное полотнище развернули в Кемерове на бульваре Строителей. Флешмоб «Флаг державы — символ славы» стал центральным и самым зрелищным мероприятием сегодняшнего праздника в Кузбассе.

Белый цвет символизирует мир, синий — веру и верность, красный — энергию и кровь, пролитую за Отечество его защитниками. Так звучит современная трактовка цветовых символов Российского триколора. Всё об истории флага знают даже новокузнецкие дошколята. Они поздравляли с праздником горожан: вручали прохожим флажки, которые изготовили своими руками.

Кстати, Российский триколор шесть лет назад попал в книгу рекордов Гиннеса. Жители Владивостока составили, так называемый, «живой триколор» длиной 700 метров на «Золотом мосту», который соединяет берега бухты Золотой Рог. В этом грандиозном мероприятии приняли участие почти 27 тысяч жителей портового города.


Российский флаг, изготовленный из титана, установлен на дне Северного Ледовитого океана на глубине около 4,5 километров. Три года назад 40-метровый символ российской государственности развернули на вершине Эльбруса — на высоте пяти с половиной тысяч метров над уровнем моря.


В Кузбассе в этом году праздник отметили масштабно. Жителей региона с Днём Государственного флага России на страницах своих аккаунтов в социальных сетях поздравил и Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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