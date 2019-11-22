Два крупнейших музея Кузбасса отмечают юбилеи

50-летие празднует Кемеровский областной музей изобразительных искусств и 90-летие – Кемеровский областной краеведческий музей.

Сергей Цивилев на торжественном приеме в обладминистрации поздравил сотрудников учреждений и вручил заслуженные награды.

Сегодня музеи Кузбасса реализуют большие проекты федерального и международного уровня, в том числе по программе национального проекта «Культура». Оба учреждения стали победителями в конкурсе Министерства культуры РФ на создание мультимедиа-гидов. Благодаря системе владельцы смартфонов смогут получать информацию без экскурсовода путем наведения телефона на экспонат. В Кемеровском областном музее изобразительного искусства проект заработает 29 ноября, в краеведческом – в следующем году.

Учреждения тесно сотрудничают с крупнейшими культурно-историческими центрами России – Государственным историческим музеем, музеем-заповедником «Петергоф», Государственным Дарвиновским музеем, Центральным музеем древнерусской культуры им. Андрея Рублева.

За 50 лет Кемеровский областной музей изобразительных искусств прошел путь от небольшой картинной галереи до крупного художественного центра. Сегодня приоритетное направление формирования музейного собрания – современное изобразительное искусство Сибири.

В 2018—2019 годах получил развитие проект «Усынови картину» по привлечению дополнительных средств на реставрацию картин. Уже восстановлены полотна Николая Верткова, Николая Бачинина, Юрия Лобузнова. В рамках межмузейного проекта «Вектор Кузбасса» к 300-летию открытия региона за три года в области пройдет девять выставок, посетителям расскажут об истории Кузбасса и его прославленных тружениках.

На VIII Санкт-Петербургском культурном форуме открылась выставка работ из фондов Кемеровского областного музея изобразительных искусств.

На форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве между областным краеведческим музеем и Российским этнографическим музеем. В совместных планах – выставки и научные консультации. Также музей подписал соглашение о сотрудничестве с Зоологическим институтом Российской академии наук. Сейчас в отделе природы Кемеровского областного краеведческого музея идет ремонт. Будут отремонтированы экспозиционные залы и фойе. Откроется современный научно-исследовательский образовательный центр. После завершения ремонта начнет работу обновленная экспозиция «Кузбасс – уникальный памятник природы». В музее появится интерактивная карта Кузбасса с проекцией полезных ископаемых, животных и растений.

В 2020 году начнется строительство международного научно-исследовательского палеонтологического центра в деревне Шестакове. Центр станет единственной базой в стране для развития палеонтологической науки XXI века, он объединит активные исследования, полевые работы и науку.

Сергей Цивилев напомнил, что по решению президента России Владимира Путина в Кузбассе создается Сибирский культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс. Музеи будут интегрированы в единое музейно-выставочное пространство в рамках кластера.

«Задача наших музеев – стать одними из лучших в стране, сохранять историко-культурное и природное наследие Кузбасса. Искренне поздравляю музеи Кузбасса с юбилеями. Желаю воплощения в жизнь самых смелых творческих замыслов и процветания на долгие годы», — подчеркнул Сергей Цивилев.

За многолетний добросовестный труд, сохранение и приумножение культурного потенциала региона, личный вклад в сохранение историко-культурного наследия Кузбасса и в связи с юбилеями музеев губернатор вручил серебряный нагрудный знак «Кузбасс» директору Кемеровского областного краеведческого музея, Почетному работнику культуры Кузбасса Ольге Феофановой. Нагрудный знак «За личный вклад в реализацию национальных проектов в Кузбассе» вручен директору Кемеровского областного музей изобразительных искусств, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, Почетному гражданину Кемеровской области, Почетному работнику культуры Кузбасса Ларисе Мызиной.

Также Сергей Цивилев наградил медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро», медалью Алексея Леонова, почетными грамотами правительства Кузбасса и благодарностями губернатора Кузбасса лучших работников музеев региона.

Кроме того, сертификат на сумму 5 млн рублей на улучшение материально-технической базы получил Кемеровской областной музей изобразительных искусств.

Еще один сертификат на 5 млн рублей на приобретение микроавтобуса для работы на туристических маршрутах по достопримечательностям Кузбасса вручен Кемеровскому областному краеведческому музею.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.