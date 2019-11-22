Новый рентген-комплекс: обследования для пациентов Топкинской районной больницы стали безопаснее

В медучреждении после ремонта открылся рентген-кабинет. Обновилась и техника. Новый цифровой комплекс установили по национальному проекту «Здравоохранение». Это современное, отвечающее всем требованием оборудование. А главное – цифровое. Снимки более качественные, что позволяет улучшить диагностику при минимальной дозе облучения.

Оборудование врачи уже проверили на себе. Конечно, главными пациентами здесь будут дети. Однако, по возможности, пройти обследование смогут и взрослые. Планируется, что за год на рентген-комплексе будет произведено порядка 25 тысяч исследований.

В Топкинской районной больнице есть ещё один рентген-кабинет. В нем, в основном, проходят обследование пациенты, находящиеся в стационаре. Аналоговый аппарат 2013 года. В сравнении с новым оборудованием результат виден невооруженным глазом.

Оборудование приобрели по национальному проекту “Здравоохранение”. А ремонт кабинета произвели за счет областного бюджета. Также в этом году новые рентген-комплексы появились в Осинниках, Анжеро-Судженске и Тяжине.