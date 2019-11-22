Сергей Цивилев получил награду от Минобороны

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву. Об этом сегодня сообщила пресс-служба военного ведомства.

Также аналогичные награды были вручены заместителю министра иностранных дел Вершинину, уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой, министрам транспорта и здравоохранения Евгению Дитриху и Веронике Скворцовой, а также губернаторам Московской, Тульской областей, Республик Тыва и Татарстан, Приморского края, Чукотского автономного округа.

Напомним, 1 сентября 2019 года в Кемерове было торжественно открыто Президентское кадетское училище, 360 подростков 5, 6 и 7 классов начали там первый учебный год. Уже открыты учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов; спальный корпус на 360 мест; медицинский пункт, крытый спортивный комплекс, а также стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест; полоса препятствий. В настоящее время продолжается строительство второй очереди кадетского училища, сдача которой состоится уже в следующем, 2020 году. Военные строители возведут еще 2 спальных корпуса на 480 кадетов, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, крытую автостоянку. После окончательного завершения строительства в Кемеровском Президентском кадетском училище будут жить и учиться 840 кадетов.