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Другие новости 22.11.2019

Сергей Цивилев получил награду от Минобороны

Сергей Цивилев получил награду от Минобороны

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.  Об этом сегодня сообщила пресс-служба военного ведомства.

Также аналогичные  награды были вручены заместителю министра иностранных дел Вершинину, уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой, министрам транспорта и здравоохранения Евгению Дитриху и Веронике Скворцовой, а также губернаторам Московской, Тульской областей, Республик Тыва и Татарстан, Приморского края, Чукотского автономного округа.

Напомним,  1 сентября 2019 года в Кемерове было торжественно открыто Президентское кадетское училище,  360 подростков 5, 6 и 7 классов начали там первый учебный год.  Уже открыты учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест,  плац для построения кадетов; спальный корпус на 360 мест; медицинский пункт, крытый спортивный комплекс, а также стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест; полоса препятствий. В настоящее время продолжается строительство второй очереди кадетского училища, сдача которой состоится уже в следующем, 2020 году. Военные строители возведут еще 2 спальных корпуса на 480 кадетов, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, крытую автостоянку. После окончательного завершения строительства в Кемеровском Президентском кадетском училище будут жить и учиться 840 кадетов.

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