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Другие новости 20.08.2019

Чтобы помнили: в Кузбассе прошёл марафон «Золотая звезда», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Чтобы помнили: в Кузбассе прошёл марафон «Золотая звезда», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Для юнармейцев организовали показательные выступления ОМОНа. А сами будущие защитники Родины преодолевали полосу препятствий.

Их уже сейчас учат никогда не сдаваться. Идти к своей цели. 5 команд, 4 из них — юнармейцы и одна – их родители. Сегодня мамы и папы поддерживают будущих защитников Родины. На личном примере показывают — нет ничего невозможного.

Но не только родители стали примером для ребят. Показательные выступления ОМОНа произвели впечатления на каждого. Приёмы рукопашного боя и вооруженный захват преступников на автомобиле. Настоящие бойцы защищают Родину. Прикрывают ее своей грудью. Но не всегда выживают. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Сборка и разборка автомата на скорость, подтягивание, отжимание, бег. Отдохнуть некогда. Все задания на скорость и каждая команда хочет показать себя лучшей.

Кульминацией марафона стала огненно-штурмовая полоса: горящие покрышки и дымовые шашки затрудняли видимость. С испытаниями удалось справиться, объединившись в сплочённую команду.

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