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Другие новости 16.08.2019

Чистое топливо и цифровизация угольного производства: в Кузбассе проходит кейс-чемпионат «Энергия угля»

Чистое топливо и цифровизация угольного производства: в Кузбассе проходит кейс-чемпионат "Энергия угля"
https://youtu.be/wOqYRX1SX8I

Его участники — молодые инженеры, которые умеют решать сложные производственные задачи. Соревнование проводится при поддержке Министерства энергетики, Правительства области и Фонда «Сколково».


Утилизация вредных веществ, снижение экологической нагрузки. Кейсы для инженеров угольной отрасли касаются самых разных направлений. Чемпионат «Энергия угля» проводится в Кузбассе во второй раз. В нем принимают участие 18 команд со всего региона.
Участники соревнуются в двух категориях — открытые и подземные горные работы. Победители прошлого чемпионата также принимают участие и в этом году. Несмотря на первое место и опыт в профессиональной деятельности, они волнуются и хотят оказаться на пьедестале почёта.


Развитие лидерских навыков, инновационные технологии добычи и внедрение их на производстве. «Энергия угля» — собирает молодых инженеров, которые в конкурентной среде видят, какими знаниями и способностями владеют их коллеги. В атмосфере соревнования и совместной работы рождаются новые идеи, которые приближают Кузбасс к технологиям «чистого угля», а значит экологичного производства.

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