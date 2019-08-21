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Другие новости 21.08.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Кузбассе в рамках нацпроекта «Культура» создадут еще 2 модельные библиотеки нового поколения. Министерство культуры Российской Федерации одобрило заявки от Гурьевска и Прокопьевска. Средства будут направлены на модернизацию оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых услуг, повышение квалификации персонала, организацию культурно-просветительских, образовательных и социально-значимых мероприятий. Напомним, современные библиотечные центры также появятся в Междуреченске и Полысаеве.

27 августа в Кемерове на площади Советов состоится «Праздник песни» вместе с хором Турецкого. Знаменитые артисты исполнят любимые композиции нескольких поколений вместе с жителями и гостями города. Проект уже окрестили «народным караоке № 1».

Мероприятие в областной столице начнется в 19:00, вход свободный. Ожидаемое количество участников — 15000 человек.

Врачи-ортопеды областной клинической больницы скорой помощи имени Подгорбунского освоили современную манипуляцию биологической терапии. Методика заключается в использовании плазмы-крови для лечения заболеваний суставов. Первой пациенткой стала жительница Юрги, она уже больше года с трудом передвигалась из-за артроза коленного сустава. После процедуры, которая заняла не более часа, женщина своим ходом отправилась в родной город.

В Мысках борются с загрязнителями клумб. После появления в городе регионального оператора по вывозу мусора, всё больше горожан задумались об экономии. Способы нашлись разные. Мысковские стражи порядка предупреждают авторов таких инициатив об административной ответственности и напоминают: в случае существенного ущерба окружающей среде нарушителям грозит уголовная ответственность.

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