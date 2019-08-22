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Другие новости 22.08.2019

Все на лёд: в посёлке Бачатский открыли новый дворец спорта

Все на лёд: в посёлке Бачатский открыли новый дворец спорта

Юные хоккеисты одними из первых протестировали лёд в новом дворце спорта посёлка Бачатский. Они уже планируют связать свою жизнь со спортом и выбирают лучшие хоккейные клубы.

Искусственный лёд, современные раздевалки, оборудование, а главное — возможность заниматься спортом рядом с домом. Чтобы покататься на коньках, жители Бачатского раньше ездили на ледовую арену в соседнее село Грамотеино — за 50 километров, а хоккея в посёлке вообще не было.

Соглашение о создании ледового дворца было подписано в прошлом году между губернатором Сергеем Цивилевым и руководством угольного разреза. В этом году предприятию исполняется 70 лет, а посёлку — 65. Спортивное сооружение площадью более 4 тысяч кв. м. стало подарком горнякам и их семьям.

Кроме арены в комплексе можно позаниматься в тренажерном зале, поиграть в волейбол, футбол и баскетбол. В среднем за день дворец смогут посетить более 500 взрослых и детей.

Подарки к профессиональному празднику горняков получили и другие муниципалитеты области. Обновление затронуло Междуреченск, Белово, а также города Гурьевск, Салаир. Именно они станут центром празднования предстоящего Дня шахтёра в Кузбассе.


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