Центр притяжения художников: в Новокузнецке открылась выставка современного искусства «Форма»

Крупнейшая выставка собрала самых заметных авторов не только Урала, Сибири и Дальнего Востока, но и Европейской части России. Чтобы стал понятен масштаб события — всего несколько цифр: 250 художников, больше 1000 работ и почти 14 тысяч квадратных метров выставочных площадей. И это только начало работы огромного центра современного сибирского искусства.

Ловушки здесь за каждым поворотом. И, даже если уже устал и не хочешь смотреть, взгляд обязательно где-то остановится. А за ним и сердце учащённо отзовётся, и ты сам не заметишь, как попадёшься. Просто из 250 авторов даже самый отрешённый зритель выглядит своего, особенного. Как раз тот случай, когда масштаб имеет решающее значение.

Вся эта многоликость собрана с нарушением общепринятых правил. Обычно над такими масштабными проектами работает большая команда, совещаются, спорят, лавируют. А здесь один новокузничанин с помощниками взял и сломал шаблон. Да так, что именитые соседи и спорить не стали.