Неделя высокого искусства: педагоги московской консерватории проведут мастер-классы в Кузбассе

Летняя творческая школа при филиале «Сибирский» Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского стартовала в областной столице.

Юным дарованиям из Кузбасса и Сибири представилась возможность творческого общения с известными мастерами русской исполнительской школы. Целую неделю заслуженные и народные артисты Российской Федерации, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, будут проводить индивидуальные занятия и мастер-классы по различным специальностям, а также круглые столы с преподавателями сферы музыкального искусства Кузбасса. К работе в новом статусе местные педагоги начали готовиться заблаговременно.

Задача создания в регионах России театрально-концертных, музейных и образовательных центров поставлена президентом в Послании Федеральному Собранию 2018 года. Обучение в них будет проходить с соблюдением самых высоких профессиональных стандартов.

Самым активным и бесстрашным участникам представится возможность продемонстрировать полученные навыки на заключительном этапе недели знаний — концерте, который состоится 25 августа в 14:00. Вход для всех желающих — свободный.