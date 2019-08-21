Другие новости.21-08-2019

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Спасение инструктора. В Междуреченске с Поднебесных Зубьев спустя несколько дней после травмы смогли эвакуировать женщину.

50 лет без капитального ремонта. Учебное заведение в поселке Новый Городок реконструируют благодаря областному проекту «Моя новая школа».

«Смех в каждом сердце». Кемеровчанка получила грант форума «Таврида» на осуществление проекта по социализации подростков в детских домах.

1000 работ в одном месте. В Новокузнецке открылась Межрегиональная художественная выставка «Форма»



Августовский лёд. Хоккейный «Кузбасс» завершил первый цикл предсезонный тренировок