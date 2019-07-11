Первый в областной столице и Кузбассе аквапарк появился на территории базы отдыха «Березово»

Реализовал проект кемеровский «Азот». Здесь будут отдыхать семьи сотрудников завода, а также дети из многодетных, малообеспеченных семей и дети-сироты.

Теперь семьи сотрудников «Азота» могут загорать и купаться абсолютно бесплатно в новом аквапарке, который построили буквально за два месяца. Две горки — «Камикадзе» и «Табоган» уже опробовали первые посетители.

Кемеровский «Азот» входит в число почетных меценатов Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Руководство завода решило обновить свою турбазу «Березово», где отдыхают сотрудники предприятия, и добавить к нему немного экстрима.

На заводе работают более 5 тысяч человек. После работы и в выходной день они могут приезжать сюда со своими детьми и купаться до 9-ти вечера. Кроме того, руководство предприятия решило пригласить в гости детей оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.

На строительство аквапарка предприятие выделило 50 млн рублей. А ещё в планах «Азота» строительство спортивно-развлекательной арены и нового жилого комплекса в «Березово» к 2021 году. Хороший отдых — залог новых производственных рекордов, уверены в компании. И весомый вклад в реализацию программы по развитию спорта и здорового образа жизни, которую проводит губернатора Сергей Цивилев.