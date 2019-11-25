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Выпуски новостей 25.11.2019

Другие новости. 25-11-2019

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Круглосуточная работа без выходных. В Кемерове состоялся губернаторский приём, посвящённый Дню матери.

Повышение квалификации. В Прокопьевске горожане проходят переобучение по национальному проекту “Демография”.

Согреться во время мороза. В областной столице ждать общественный транспорт теперь комфортнее.

Подготовка к Новому году, открытие музея Леонова, и бродячие собаки в Кузбассе. Самые обсуждаемые новости в сети.

Поделиться теплом и любовью. Герой нашей рубрики “Где ты Мама?” ждёт свою новую семью в Киселевске.

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