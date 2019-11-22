Другие новости. 22-11-2019

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Новый цифровой комплекс. В Топкинской районной больнице открылся рентген-кабинет.

Увеличения минимального размера сбора за капремонт. Как специалисты предлагают решить вопрос капитального ремонта многоквартирных домов?

Голос в искусстве. Любовь Казарновская провела мастер-класс в Новокузнецке.

Награда кузбассовцу из рук президента, аномальный снег в Таштаголе. Об этом и не только в нашей постоянной рубрике.

Народные гуляния с морозцем. В южной столице Кузбасса прошла продовольственная ярмарка.