Главы городов и районов Кузбасса получили гранты на социально-экономическое развитие своих территорий

Губернатор Сергей Цивилев вручил дипломы и гранты на аппаратном совещании в областной администрации.

По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в 2018 году среди муниципальных районов за I место диплом и грант в размере 1 млн 250 тыс. рублей на социально-экономическое развитие района вручены главе Гурьевского района Станиславу Черданцеву. Диплом и грант в размере 750 тыс. рублей за II место вручены главе Топкинского района Сергею Фролову. III место занял Кемеровский район, диплом и грант в размере 500 тыс. рублей вручены и.о. главы района Марине Коляденко.

По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в 2018 году среди городских округов I место занял Мысковский городской округ, грант в размере 1 млн 250 тыс. рублей передан главе Евгению Тимофееву. II место и 750 тыс. рублей – у Полысаевского городского округа, награду получил глава Валерий Зыков. III место и 500 тыс. рублей – у Киселевского городского округа, награда вручена глава Максиму Шкарабейникову.

За достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов по итогам 2018 года диплом за I место и грант в размере 1 млн 100 тыс. рублей переданы главе Прокопьевского района Наталье Шабалиной. II место и грант в размере 850 тыс. рублей – у Кемеровского района; III место и грант в размере 550 тыс. рублей – у Беловского района. Награду получил глава Владимир Астафьев.

За достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов по итогам 2018 года диплом и грант в размере 1 млн 350 тыс. рублей вручены главе Кемеровского городского округа Илье Середюку. II место занял Ленинск-Кузнецкий городской округ. Диплом и грант в размере 650 тыс. рублей переданы главе Константину Тихонову. III место занял Полысаевский городской округ. Диплом и грант в размере 500 тыс. рублей вручены Валерию Зыкову.

За наивысшие показатели в производстве сельскохозяйственной продукции в 2019 году в группе «лесостепная зона Кузбасса» за I место сертификат на сумму 700 тыс. рублей вручен главе Промышленновского района Денису Ильину. Сертификат на 500 тыс. рублей за II место передан Прокопьевскому району. Сертификат на 300 тыс. рублей за III место – главе Топкинского района Сергею Фролову.

За наивысшие показатели в производстве сельскохозяйственной продукции в 2019 году в группе «подтаежная зона Кузбасса» сертификат на 700 тыс. рублей за I место передан главе Чебулинского района Анатолию Часовских. Сертификат на 500 тыс. рублей за II место — главе Юргинского района Дадашу Дадашову. Сертификат на 300 тыс. рублей за III место – главе Тяжинского района Сергею Кошкину.

Полученные гранты пойдут на социально-экономическое развитие района.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.