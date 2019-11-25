Это обсуждают: бродячие собаки беспокоят полысаевцев, смертельное ДТП случилось на трассе

Кузбассовцы жалуются на бродячих собак. В соцсетях появилось видеообращение жительницы Полысаево. В ролике она насчитала около семи животных во дворе своего дома. Еще столько же, по её словам, собирается рядом с местным детским садом.

Смертельное ДТП произошло на выходных на трассе Кемерово-Новосибирск. В аварию попали фура и две легковые машины.

На кадрах, попавших в интернет, видно, что у одного автомобиля полностью уничтожен кузов, у второго – разбита передняя часть. В результате погибли два человека.

Еще одно ДТП произошло в Новокузнецке. В подземной парковке торгового центра не смогли разъехаться три автомобиля. По предварительным данным, пострадали только транспортные средства.

Увидеть настоящий костюм космонавта, картины и книги, созданные легендарным Алексеем Леоновым и многое другое теперь можно в музее, который открылся в кемеровском аэропорту.

В Таштаголе началась подготовка к Новому году. Напомним, все города и районы Кузбасса к празднику преобразятся в едином стиле. В Таштаголе планируют сделать акцент на сказочных персонажах. Не забудут и про главный символ 2020-го года – мышь. А ёлку здесь установят до первого декабря.