“Где ты, мама?”: Леша – новый герой социального проекта

Мы продолжаем знакомить наших зрителей с детьми, которые ждут счастливых перемен в своей судьбе. Генеральный партнер проекта компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей. Кстати, герои нашего сегодняшнего сюжета живут в детском доме, который поддерживает компания ТАЛТЭК.

Для будущих родителей телефон детского дома “Гвоздика”: 7-10-57; опеки и попечительства: 2-03-15, код Киселевска (38464).